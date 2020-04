Pavone presidente Ordine avvocati, soddisfatto Mortaruolo "Per la prima volta una donna guiderà il Consiglio Forense nel Sannio"

"Con l'elezione di Stefania Pavone a presidente dell'Ordine degli Avvocati di Benevento e Ariano Irpino si è rotto un soffitto di cristallo. Perchè per la prima volta sarà una donna a guidare il Consiglio forense nel nostro Sannio". Così il Consigliere regionale della Campania, Erasmo Mortaruolo che commenta: "Un bel segnale per la nostra comunità provinciale e un riconoscimento a una donna determinata e al suo impegno appassionato sul tema dei diritti e delle pari opportunità come avvocato, presidente territoriale dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, componente della commissione cultura e immagine dell'avvocatura presso il Consiglio nazionale forense. Alla neo presidente e a tutto il Consiglio i miei migliori auguri di buon lavoro!”.