Valentino (Pd): "Crisi comparto turismo gravi ripercussioni" "Per l’intero sistema economico: necessario e positivo il tavolo di crisi per il Turismo”

“Accolgo con favore l’istituzione anche di una specifica iniziativa / tavolo di crisi per il comporto Turismo a seguito dell'emergenza COVID-19, previsto da un emendamento approvato al Dl “Cura Italia”, a cui l’ANCI stà fornendo un importante contributo, partendo da un lavoro di approfondimento e di messa a punto di proposte concrete che si stanno portando avanti. L’auspicio è che il Tavolo possa al più presto lavorare per definire una proposta condivisa, da supportare con gli investimenti adeguati”.

Così Carmine Valentino, segretario provinciale del Pd del Sannio all’indomani della costituzione del tavolo di crisi per il turismo. “L’emergenza Covid19 - ha aggiunto Valentino - ha colpito con grande durezza tutta l'economia italiana, ma per le sue caratteristiche ha avuto e avrà un impatto enorme in particolare sul settore turistico.

L’effetto della pandemia sul mercato turistico nazionale e internazionale e sulla fiducia dei viaggiatori porterà inevitabilmente ad una riduzione drastica del numero di presenze sia sul breve ma anche sul medio-lungo periodo, con le conseguenze immaginabili sul piano economico, occupazionale e sociale.

Ritengo dunque che sia necessario al più presto elaborare, come peraltro il Ministro Franceschini ha annunciato, un Piano Straordinario per il Turismo, una strategia che, al di là dei condivisibili provvedimenti a favore dei lavoratori e delle imprese che il Governo e la Regione Campania stanno avviando, da rafforzare, ampliare e consentire di individuare condizioni concrete per il sostegno di un’industria strategica del nostro paese. Un programma di rilancio del settore, non solo turistico, ma anche, e con particolare riferimento, per i borghi storici.

Positive - afferma Valentino - le ipotesi da concretizzare delle proposte del Ministro Franceschini che dovranno essere concrete e tradotte in provvedimenti del Governo. Dal “Bonus Vacanza” per stimolare la domanda interna, al sostegno dei lavoratori stagionali, alla necessità di individuare sostegno al credito e alla liquidità per le imprese del settore, fino all’individuazione e al sostegno di nuove modalità e organizzazione dei servizi, in relazione alla necessità di garantire qualità e sicurezza ai turisti visitatori.

Tutto ciò - afferma ancora Valentino - dovrà coinvolgere in primo luogo i Comuni, per far sì che questo Piano venga implementato a livello locale nella maniera più adeguata”.