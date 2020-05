Pd Sant'Agata:"No ingerenze, Mortaruolo venga in sede" "Piena adesione alla scelta fatta. Altri di altri centri incompetenti a giudicare quanto accaduto"

Il Pd di Sant'Agata rivendica le scelte fatte, respinge gli attacchi di queste ore e invita Mortaruolo in sede: "Nella serata di ieri 28 maggio, si è riunito il Coordinamento del Partito Democratico di Sant’Agata dei Goti.

Presenti i vertici del Partito locale con i già Consiglieri Comunali iscritti.

La discussione ha riguardato la disamina della situazione politico-amministrativa ante e post decadenza dell’Amministrazione prodotta da tutti e tre i Gruppi presenti in Consiglio comunale.

Dopo un lungo ed approfondito dibattito, unanime, si è approvato quanto segue:

• Il Coordinamento del PD,consapevole della travagliata scelta compiuta, dopo un estenuante periodo di continue incomprensioni, di affannosi tentativi di ricucitura, di stallo amministrativo e programmatico, di azioni che nei fatti erano volte a sottrarsi alla necessaria condivisione della linea politico -amministrativa, di sterilizzazione di ogni visione complessiva della nostra città, ribadisce la propria piena adesione alladifficile ma doverosa decisione del Gruppo Consiliare PD di addivenire allo scioglimento anticipato della consiliatura.

• Il Coordinamento ha appreso con sconcerto le dichiarazioni rese alla stampa ed ai social da qualche amministratore di altro comune sannita, iscritto al PD. Trattasi di incomprensibili ingerenze, totalmente fuori luogo e politicamente sgrammaticate. È peraltro nota, sul punto, «l’incompetenza sui fatti amministrativi locali» da parte degli organi provinciali. Spiace costatare che taluni vogliano approfittare di una vicenda politica locale per ergersi, d’incanto, a Giudici e Censori dei massimi sistemi.

• Invita, inoltre, in sede, il proprio Consigliere Regionale, Erasmo Mortaruolo, per gli approfondimenti richiesti unitamente ad una discussione allargata alle altre tematiche di rilevanza regionale.

• Infine, il Coordinamento ha sottolineato un rinnovato ed unanime impegno a promuovere azioni politiche per confermare il proprio ruolo da sempre protagonista nelle vicende politico-amministrative locali, contribuendo alla soluzione dei problemi e nello stesso tempo per dare risposta alle attese dei propri concittadini.

A conclusione dell’incontro, si è affidato all’avv. Antonio Biscardi - Presidente del Circolo – il compito di diramare il documento".