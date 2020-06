Antonio Pascarella Commissario cittadino di Forza Italia "Il mio percorso è e sarà all’insegna della libertà di pensiero, di azione e rispetto istituzioni"

"Ringrazio il coordinatore provinciale Domenico Mauro e Fulvio Martusciello, per l'incarico conferito. Sono orgoglioso che tale nomina si innesti nel processo di coerenza, di merito e di rinnovamento che sta caratterizzando il lavoro del coordinamento provinciale: in particolare l’amico e avvocato Domenico Mauro che con il suo anche personale impegno sta rilanciando Forza Italia". Così il neo coordinatore cittadino di Sant'Agata de' Goti, Antonio Pascarella che spiega: "Mi appresto a ricoprire l’incarico di commissario cittadino di Sant’Agata de’ Goti con spirito di servizio, mirando all'ascolto delle esigenze dei santagatesi e operando per lo sviluppo e la promozione del nostro territorio. Il mio percorso è e sarà all’insegna della libertà di pensiero, di azione, nel rispetto delle istituzioni, come è tradizione del partito.

Milito in Forza Italia da anni, ne condivido fortemente i valori su cui si fonda: la dignità della persona, la libertà e la responsabilità, l’eguaglianza, la giustizia, la legalità, la solidarietà e la sussidiarietà. Il partito - conclude l'avvocato PAscarella - sarà aperto a tutti coloro che ne condividono i valori e che hanno a cuore, in maniera disinteressata, le sorti della nostra comunità, lavorando e cooperando per la rinascita di Sant’Agata de’ Goti".