Mastella: "Noi sindaci lasciati soli da nord a sud" Il sindaco in Liguria: "Anche qui attività in ginocchio, ed è tutto sulle spalle dei Comuni"

Nuovo invito alla prudenza da parte del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in trasferta al nord per rivedere dopo tempo i familiari: "Sono al nord dai miei nipotini e figli e vedo in giro gente senza mascherina . Sono in Liguria dove l’ obbligo non c’è . Il virus circola ancora ed il vaccino è lontano . Occorre la corresponsabilita ‘ di tutti e forse ancora per un po’ la mascherina serve . Il sud ha dato una grande lezione di stile , facendo sacrifici , remunerati da un contagio basso e da noi a Benevento quasi inesistente .Le attività anche qua stentano .Alcuni non hanno aperto . Ma c’ è la voglia di andare avanti .Il mio collega sindaco di Loano ha attuato le stesse misure di solidarietà . I sindaci italiani sono stati e sono quelli più esposti , sono stati e sono accanto alla loro gente . Tutto e ‘ stato scaricato su di loro . Ora i loro Comuni , il nostro tra essi , sono senza risorse . Faticano a fare i bilanci . Il governo non aiuta come dovrebbe . Però siamo tra la gente , anche quando ,come me , ora sono a migliaia di km di distanza per vedere nipoti e figli che non vedevo da 5 mes"i .