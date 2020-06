Cassa integrazione non pervenuta. "Parlamentari sollecitino" Carpinone (Fi), Responsabile del Dipartimento Industria ed Artigianato

“Gli imprenditori sono il vero ammortizzatore sociale della nostra Nazione. Quanto meno, questo è il ruolo che hanno recitato e stanno continuando a recitare nella prima parte di questo disgraziato 2020”.

Così Giovanni Carpinone, Responsabile del Dipartimento “Industria ed Artigianato” in seno al Coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento.

“Tantissimi imprenditori provvederanno ad anticipare, ormai, la quarta mensilità di cassa integrazione a pro dei propri dipendenti.

Non osiamo pensare a quali ulteriori sconquassi sociali si sarebbe andati incontro nel momento in cui non si avesse avuto cuore e sostanza, da parte di tanti titolari di azienda, nel gestire tale sitauzione”.

“E' necessaria chiarezza – prosegue l'esponente forzista – Sono passate due settimane rispetto alla data che il Presidente Inps aveva indicato come quella buona per gli accrediti.

Un Venerdi che in tanti avevano atteso con trepidazione poiché di quel denaro i medesimi hanno necessità per sopravvivere.

Ormai, però, è sempre più distante l'Italia dei palazzi dorati da quella reale. Un gap importante, pericoloso, evidente. La gestione di questa crisi continua a palesare, da parte di questo Governo dalla mille bandiere, improvvisazione ed atteggiamenti in alcuni casi dilettantistici.

Chiediamo ai rappresentanti del Sannio presso le sedi parlamentari di farsi portavoce di questa istanza di preoccupazione che si leva anche dal territorio nostrano. Gli imprenditori proseguiranno, fino a quando potranno, nelle attività di anticipo a pro dei dipendenti. Ma non potranno garantire autonomia a tempo indeterminato. Gli imprenditori non pretendono allori – si avvia a concludere Carpinone – ma neppure si può minimizzare questo sforzo come fa, ancora una volta, il vertice Inps nel momento in cui afferma <<Paga sempre l’Inps, non pagano le aziende>>. Ed, ancora, <<Le aziende possono anticipare la cassa integrazione, non è una novità. Anticipare la cassa integrazione è una regola>> . Praticamente - chiude Carpinone - chi non anticipa la cassaintegrazione è un...irregolare”