Reddito cittadinanza, Maglione: "I Comuni si attivino" L'appello del deputato grillino

"Il reddito di cittadinanza è una misura che contribuirà alla reintegrazione di chi lo recepisce ma occorre che ogni ente dello Stato faccia la sua parte".

Così il deputato del Movimento Cinque Stelle, Pasquale Maglione. "Per questo motivo - prosegue - ho incontrato Marilena Coletta, coordinatrice dell'Ufficio di Piano dell’ambito B3, e insieme al portavoce M5S al comune di Montesarchio, Orazio Gerardo, abbiamo fatto un approfondimento specifico sulle procedure necessarie per rendere completamente operativo questo strumento. Da parte di Coletta sono arrivate rassicurazioni sulla conclusione, nel brevissimo periodo, dei colloqui con tutti i percettori del reddito che a causa l’emergenza covid sono stati sospesi. Colloqui che saranno svolti dalle assistenti sociali operanti sui Comuni dell'Ambito B3.

Inoltre, nel corso della recente riunione di ambito, è stato deciso che lo stesso organismo debba fungere da coordinatore per tutte le operazioni del caso e che i PUC verranno gestiti raccordandosi a livello di Ambito Territoriale, per uniformare le procedure ed avere una gestione ordinata di tutto il processo.

Chiaramente, ciò non significa che i comuni siano esentati dal fare la propria parte. È importante che ogni ente individui all’interno del proprio organico un responsabile che si occupi dell’espletamento della parte burocratica, a partire dalla gestione della piattaforma GePi. Per ottimizzare e valorizzare l’utilizzo a scopi sociali dei percettori del reddito sarà importante che gli enti definiscano i propri obiettivi attraverso i PUC e che si attivino con celerità per l’avvio di tutte le procedure richieste. Da parte dello stato centrale sono state garantite le risorse per coprire i costi legati all’impiego dei cittadini interessati. Ora spetta ai comuni e agli altri enti territoriali contribuire al pieno sviluppo e potenziamento di questo strumento. A loro va il mio appello affinché, quanto prima, si porti a compimento la completa attivazione di uno strumento, il reddito di cittadinanza, la cui utilità è stata provata proprio in questo periodo di emergenza sanitaria. Da parte mia continuerò ad incontrare anche i coordinatori degli altri ambiti e a sollecitare i sindaci affinché si proceda nell’attuazione della legge.