Insogna: "Le parole di De Caro non sono quelle del Pd sannita" Il presidente dem: "Mi dissocio da attacchi a Zingaretti e De Luca. Stavolta non faremo guerre"

Arrivano le prime reazioni alle parole di De Caro su Zingaretti. Il presidente provinciale del Pd, Rossano Insogna, peraltro vicino all'area zingarettiana con una nota prende le distanze dal deputato: "Mi dissocio, quale Presidente Provinciale del PD del Sannio, dalle dichiarazioni rese dal deputato Umberto Del Basso De Caro su Nicola Zingaretti e su Vincenzo De Luca, e riportate da alcune testate giornalistiche nazionali.

Sia chiaro che il pensiero di De Caro non corrisponde a quello dei Democratici del Sannio e non va confuso con quello della Federazione provinciale di Benevento, come troppo spesso è accaduto in passato.

Un giudizio così irrispettoso, ostile ed immotivato su Nicola Zingaretti risulta essere offensivo ed ingeneroso per tutto il Partito Democratico, che ha eletto il suo attuale Segretario nazionale con il 70% dei voti alle primarie e che per ben due volte ha consentito a Umberto Del Basso De Caro di essere eletto alla Camera dei Deputati attraverso liste bloccate, sfruttando proprio quel simbolo che oggi dileggia, delegittimandone il leader politico.

Prendo le distanze anche dal gratuito ed inopportuno attacco portato al Presidente De Luca. Sia chiaro che i Democratici del Sannio non si faranno trascinare ancora una volta in una immotivata ed improduttiva guerra personale contro il Governatore, al quale invece garantiremo pieno, sincero e convinto appoggio e al quale chiederemo attenzione e sostegno per le nostre comunità con un concreto programma di rilancio del Sannio nei prossimi cinque anni."