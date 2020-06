Caso De Caro: ora nel Pd sannita volano stracci Zingarettiani contro decariani a colpi di note. Le ultime di Palumbo e Moriello

E' ormai netta ed evidente la spaccatura in seno al Pd sannita e la presunta e smentita dichiarazione di Del basso De Caro, carpita dall'ex direttore del Tg1 Minzolini e riportata su Libero e il Giornale è divenuto il casus belli.

Oggetto: la mancanza di "quid" di Zingaretti, tema che comunque è sul tavolo dopo l'uscita del sindaco di Bergamo Giorgio Gori e il successivo dibattito che ha generato, e la distanza da De Luca nelle dichiarazioni (smentite) accostato a una sorta di ayatollah.



Subito si è affrettato Rossano Insogna, sindaco di Melizzano e nell'area zingarettiana, a smarcarsi: "Dichiarazioni che non rappresentano il pensiero del Pd sannita" e giù così. Poi De Caro ha smentito: "Mai rilasciato interviste, sono sulla linea di Zingaretti pur non avendolo sostenuto alle primarie, ho contribuito alla presidenza di De Luca in Campania" non lesinando stilettate: "Le strumentalizzazioni le lascio ai cortigiani ipocriti"



Ora però si assiste al fuoco incrociato. Prima Italo Palumbo contro Insogna che non ha verificato le dichiarazion: "La serietà di Insogna che ricopre un ruolo importante nel partito sannita lo avrebbe dovuto indurre a chiedere al nostro deputato se quanto apparso sui giornali fosse vero. Ciò non è avvenuto e mi rammarico che egli al pari di altri ha sposato una causa senza verificare le fonti. Il partito sannita che ho l'onore di rappresentare in segreteria regionale sostiene convintamente la candidatura di De Luca, il quale non ha bisogno di difese di ufficio, strumentali ad una lotta politica che si vuole avviare nel Sannio strumentalizzando il Presidente della giunta regionale e il segretario nazionale del partito a cui va il nostro ringraziamento per il lavoro importante che sta svolgendo soprattutto nell'interesse degli italiani e non di parte di gruppi dirigenti del partito."



Poi Moriello segretario del circolo dem di Telese, contro De Caro: "Una situazione incredibile. Da due giorni circola una intervista del deputato sannita Del Basso De Caro che mette in ridicolo il nostro segretario nazionale Zingaretti e il governatore della Regione Campania De Luca e solo oggi a seguito della difesa al partito da parte Presidente Rossano Insogna, dopo pochi minuti, vi è stata la smentita dell'On. Del Basso De Caro. Bene, ne prendiamo atto e ci aspettiamo la decisa e formale querela a tutela della onorabilità del Partito Democratico del Sannio. Gli iscritti sono basiti e il Presedente Insogna ha esercitato la sua funzione di garanzia.

Ma al di là delle rituali smentite, credibili o meno che siano, sorprende come persone di lunga esperienza politica e importante carriera istituzionale - da cui ci si aspetterebbe prudenza e cautela nelle esternazioni - non comprendano che anche le dichiarazioni rese in un colloquio apparentemente privato possano avere una forte eco mediatica e conseguenze molto gravi".



Insomma: dopo il caso Valentino e l'ultimo casus belli con le presunte e smentite dichiarazioni di De Caro in casa dem volano stracci.