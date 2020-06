Forza Italia, parole di vicinanza dalla Saginario Dalla consigliera di maggioranza un plauso "al nuovo corso basato su merito e coerenza"

Parole di apprezzamento di Giuliana Saginario, consigliere comunale di maggioranza, per Forza Italia e per le scelte dell'assessore Reale.

“Guardo con Interesse” ha dichiarato “al progetto politico di nuovo corso di Forza italia, specie se merito e coerenza politica diventano i pilastri di questo percorso”.

Quanto alla scelta di Reale di restare nell'alveo del partito azzurro: “Plaudo alla scelta di coerenza dell'assessore Reale”.

Un plauso anche ai vertici provinciali del partito: “Apprezzo la capacità di Domenico Mauro, dopo tanta gavetta nel partito, di dialogare con tutti con grande disponibilità e saggezza”.

E dunque un avvicinamento al partito azzurro in seno al consiglio comunale, e un apprezzamento per il lavoro di alcuni dei principali protagonisti di Forza Italia a livello provinciale.