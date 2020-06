Mortaruolo: "Grazie Benevento" Il consigliere regionale: "Sogno e grinta di volare in serie A"

Esulta Mino Mortaruolo, consigliere regionale sannita, per il grandissimo traguardo raggiunto dai giallorossi: una storia di grinta e di passione che coincide dunque con il ritorno della Strega nella massima serie.

Così Mortaruolo ha commentato l'impresa: "Esattamente tre anni fa la storica promozione del Benevento Calcio.

Anche oggi, in questi 95 minuti di gioco, c'era tutto il sogno e la grinta per la Strega di volare in serie A. #GrazieBenevento"