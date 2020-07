Lega: "Mastella pensa a riscuotere tasse e non a cittadini" Il coordinatore sannita: "Mastella dispone lotta a evasione e non fa nulla per i cittadini"

“Nel corso di un vertice indetto a palazzo Mosti per definire le attività da rilanciare a seguito dell’emergenza Covid, il sindaco Mastella dispone l’avvio di una serrata lotta all’evasione con controlli a tappeto e accertamenti a tutto spiano. Non una parola spesa per attività di sostegno a famiglie e imprese in difficoltà. Sabato pomeriggio la Lega allestirà un gazebo lungo corso Garibaldi - nell’ambito della manifestazione nazionale del centrodestra ‘Insieme per l’Italia del lavoro’ - per raccogliere le firme e chiedere lo stop delle cartelle esattoriali, lo stop dei vitalizi, lo stop alle maxi sanatorie degli immigrati, lo stop allo smantellamento dei decreti sicurezza, il via a politiche di sostegno vero al mondo del lavoro.

Mastella pensi di più alle casse dei cittadini sanniti e meno a quelle delle società di riscossione”. Così Luca Ricciardi, coordinatore per il Sannio della Lega.