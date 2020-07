Comuni sotto 1000 abitanti, finanziamenti per 9 centri sanniti L'annuncio della senatrice del Movimento Cinque Stelle, Danila De Lucia

Arpaise, Castelfranco in Miscano, Ginestra degli Schiavoni, Pietraroja, San Lupo, San Nazzaro, Sassinoro, S. Croce del Sannio, S. Arcangelo Trimonte, sono questi i 9 comuni che usufruiranno del nuovo finanziamento predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico. L'obiettivo - dichiara la senatrice del Movimento 5 stelle, Danila De Lucia - è quello di rendere più 'sostenibili' i 1940 piccoli Comuni italiani che contano meno di 1000 abitanti. Avranno un contributo a fondo perduto pari a 19.329,89 euro per la realizzazione di opere di efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili, interventi per la mobilità sostenibile. Con oltre 37 milioni di euro per il 2020, i piccoli Comuni italiani dovranno avviare i lavori già dal prossimo novembre. Cogliamo al volo le opportunità, con visione, per rendere più sostenibile il nostro Paese e modernizzarlo".