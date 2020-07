"Restare o emigrare?", dialogo su presente e futuro del Sannio L'iniziativa di Potere al Popolo sabato a Vitulano

Si terrà sabato 11 luglio alle 18.30, a Vitulano, presso il piazzale di fronte alla chiesa di San Pietro, l’evento pubblico organizzato e promosso dalla sezione sannita di Potere al Popolo.

L’incontro verterà sul tema dello spopolamento dei piccoli centri come Benevento e i paesi della provincia, proponendosi di individuare ed analizzare le criticità che sono alla base della progressiva desertificazione dei territori locali: lavoro, diritti, infrastrutture, malavita, malgoverno e altri aspetti correlati.

Interverranno all’evento il candidato sannita di Potere Al Popolo per le elezioni regionali, l'avvocato Marcello Giulianini, la studentessa e militante di Potere al Popolo Mara Fucci, il consigliere comunale della lista civica "Più Vitulano" di Vitulano Emanuele Calabrese e il consigliere della lista civica "LiberaMente" di Foglianise Dario Belfiore. Verrà dato spazio in coda agli interventi ad eventuali domande e dibattiti.

"Alla conclusione dell'evento, verrà messo a disposizione un banco informativo di Potere al Popolo dove chi vorrà potrà scegliere di aderire al nostro soggetto politico.

Saranno predisposti 50 posti a sedere, sarà comunque possibile assistere all’evento in piedi rispettando le normative di sicurezza.