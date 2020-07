Mollica (M5S): coordinamento per l’accesso all’eco-sisma bonus La sollecitazione della consigliera comunale grillina

"Il MoVimento 5 Stelle ha recentemente chiesto al Comune di relazionarsi con gli ordini professionali coinvolti, per accompagnare l’accesso dei cittadini alla progettazione necessaria alla concessione dell’eco-sisma bonus del Decreto Rilancio per il recupero edilizio, l’efficienza energetica, le misure antisismiche, l’installazione degli impianti fotovoltaici, il restauro delle facciate.

La risposta è arrivata con i soliti toni dell’assessore Reale, il quale ha accusato la scrivente di “arrivare seconda” considerando che, a suo dire, “il tavolo tecnico tra Comune e Ordini professionali per l’accesso all’ecobonus è stato costituito mesi fa” all’epoca della sua interrotta esperienza alla guida dell’assessorato all’Urbanistica, durante la quale ha partorito anche la geniale proposta di abbattere tutti i pini del Viale degli Atlantici per sostituirli con i ciliegi giapponesi!".

Così Anna Maria Mollica, Consigliera del M5S al Comune di Benevento e Vicepresidente della Commissione Ambiente che prosegue: " In realtà, l’Amministrazione Mastella non ha concretizzato alcuna azione al riguardo ed abbiamo dovuto assistere purtroppo agli attriti di alcuni Ordini professionali, che non hanno condiviso i loro reciproci modi di operare in merito al sostegno dei cittadini per l’accesso ai predetti benefici. Giunge ora notizia della disponibilità di una Rete delle professioni tecniche, formata da ingegneri, architetti, geometri, agronomi e geologi, che annuncia di lavorare per predisporre delle linee guida a beneficio di quanti vorranno usufruire dell’eco-sisma bonus governativo al 110 per cento, condividendo la necessità dell’attivazione di un tavolo di coordinamento, che il MoVimento 5 Stelle

aveva proposto al Comune di Benevento e che la predetta rete chiede che si costituisca a livello provinciale.

Considerata l’intimità politica tra Comune capoluogo e Provincia, appare urgente superare ogni ulteriore ritardo da parte di Mastella e Di Maria, chiamati ad attivarsi ad horas per un partecipato tavolo di coordinamento che aiuti città e cittadini a migliorare la qualità della vita dal punto di vista ambientale ed energetico".