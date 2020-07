Linee guida Ato. "Auspico convergenza nell’interesse Sannio" Maglione (M5S): "Allo STIR si attendono ancora gli interventi promessi dalla giunta De Luca"

"L’approvazione delle linee guida a partire dalle quali sarà definito il piano industriale dell’ATO è un passaggio fondamentale per la futura programmazione del ciclo di rifiuti in provincia e, dopo mesi di stallo, finalmente si intravede un primo passo nella definizione di una programmazione. Domani infatti queste indicazioni saranno presentate al consiglio dell’ente, che sarà quindi chiamato a valutarle e ad approvarle. E' un passaggio importante perché definire le linee guida significa dare un preciso indirizzo alla gestione dei rifiuti e quindi cominciare a fissare dei paletti utili anche per disciplinare l’esplosione di richieste di impianti per la gestione dell’umido nel Sannio". Così il deputato del Movimento 5 Stelle Pasquale Maglione interviene dopo il termine fissato dalla Regione all'Ato per delineare le linee guida per lo smaltimento dei rifiuti nelal nostra provincia.

"Attraverso questa approvazione, l’ATO - rimarca Maglione - espliciterà un indirizzo, che si concretizzerà con il piano industriale vero e proprio, e che riguarderà anche la gestione della componente umida. In questo modo uno degli attori principali nell’attuale partita del biodigestore che si vuole realizzare a Benevento formalizzerà una sua posizione in chiave generale ma che chiaramente avrà ripercussioni anche sul caso specifico.

Posizione che si unisce a quella dell’ASI che ha demandato ad un’indagine tecnica le sue conclusioni, su cui, chiaramente, peseranno anche quelle a cui giungeranno l’ATO e la Provincia di Benevento.

Quest’ultima ha già espresso parere negativo ma al contempo non ha ancora assunto una posizione ufficiale sul da farsi per l’impianto di compostaggio da realizzare nello STIR che vedrebbe l’Ente gestire diversi milioni.

A tutto ciò va aggiunto - conclude il deputato sannita del Movimento 5 stelle che al netto di ogni futuro piano industriale che si andrà ad approvare è necessario che la Regione Campania investa sugli impianti esistenti, diversamente ogni sforzo sarà vano. Allo STIR si attendono ancora gli interventi promessi dalla giunta De Luca in seguito all’incendio, così come la chiusura del commissariamento e le compensazioni in bolletta, per aver stoccato nelle nostre discariche i rifiuti provenienti dalle altre province. Vanno assunte delle decisioni e va fatto in tempi brevi nel solo interesse dell’intero Sannio. Ed è per questo che mi auguro che domani finalmente si compia il primo passo in questa direzione".