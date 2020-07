Di Maria: "La tutela ambientale è una nostra priorità" Il presidente della Provincia di Benevento alla conferenza che si è svolta all'Asi

"Il tema della tutela ambientale è una nostra priorità: conservare e valorizzare l'ambiente è il punto di partenza vincente per una strategia di sviluppo dell'intera provincia di Benevento".

Così il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, alla conferenza che si è tenuta presso il Consorzio Asi di Ponte Valentino nel capoluogo sannita insieme al Presidente dell’Osservatorio Regionale sulla gestione dei rifiuti, Enzo De Luca, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il Presidente dell'Asi, Luigi Barone, ed i vertici di Leroy Merlin Italia.

Questi ultimi intendono investire sul territorio di Benevento e provincia attraverso investimenti e politiche di informazione ed educazione ambientale.

"Oggi - ha proseguito Di Maria - le piccole amministrazioni, soprattutto quelle con pochi abitanti, vivono un momento di difficoltà sui servizi ambientali che sono a totale carico dei cittadini: il ciclo rifiuti ha bisogno di una grande e seria ristrutturazione. L'interessamento dei vertici di una realtà aziendale importante come quella di Leroy Merlin e la loro presenza qui oggi è di buon auspicio, soprattutto perchè va nel solco di un'azione che stiamo già portando avanti insieme al sindaco Mastella ed altri attori istituzionali affinché l'imprenditoria privata rappresenti un valore aggiunto per il pubblico e l'affianchi".