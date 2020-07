Scontro politico tra Fulvio Martusciello e Clemente Mastella Martusciello (Fi) tuona contro il sindaco di Benevento e lui risponde...

"La coalizione di Mastella arriverà terza ed eleggerà al massimo due consiglieri. Chi può scappi ora". Così il dirigente di Forza Italia ed europarlamentare Fulvio Martusciello tuona a lanciare bordate contro il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Nel mirino di Martusiello, in particolare, l'intenzione di Mastella di riandidarsi al Comune di Benevento.

"È chiaro che la coalizione di Mastella non avrà il supporto né del centrodestra né del centrosinistra. Arriverà terzo - dichiara Martusciello - e come tale non avrà diritto a sedere in Consiglio Comunale. Chi ha un po' di dimestichezza con i numeri si faccia due conti e scappi ora".

A corto giro di posta la piccata risposta del sindaco Mastella: "Ci sono in politica, assai spesso, persone che millantano, azzardando previsioni lunari... Vedremo già a settembre l’invincibile armata guidata dall’oracolo del Nord quale risultato otterrà alle Regionali. Provare per credere”.