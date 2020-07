Ok lavori per scuola Guardia e strada provinciale 45 Intervento da 1,4 milioni per il polo del Galilei - Vetrone

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha preso parte stamani in Guardia Sanframondi, presso il Polo scolastico Liceo Scientifico – Istituto Agrario – Sezione Staccata del “Galilei – Vetrone” con sede nel capoluogo, alla consegna del cantiere dei lavori di adeguamento della struttura della cittadina normanna.

Erano presenti alla cerimonia che ovviamente non ha avuto un valore solo simbolico: il Sindaco di Guardia Sanframondi Floriano Panza, la Dirigente scolastica Angela Maria Pelosi, il Dirigente tecnico della Provincia Angelo Carmine Giordano, con il Collaboratore per l’edilizia scolastica Angelo D’Angelo e Cosimo Calabrese, ed il titolare della Ditta aggiudicataria dei lavori.

La spesa prevista per l’intervento è pari ad Euro a circa 1,435 milioni: il progetto prevede l’adeguamento sismico ed il consolidamento strutturale, il rifacimento degli impianti interni (servizi igienici, etc.) e la riqualificazione esterna del Polo Scolastico. Da precisare, peraltro, che questo intervento costituisce un primo lotto di un più complesso quadro di lavori, peraltro già andati in appalto, che prevedono la realizzazione della Palestra e dell’Auditorium a servizio della Scuola.

Tornato in sede alla Rocca dei Rettori, il Presidente della Provincia ha preso atto che il Segretario Generale Maria Luisa Dovetto ha proceduto stamani agli adempimenti per la stipula del contratto dei lavori per la Strada Provinciale n. 45 collegante Montefalcone Valfortore alla Statale 90 bis, il cui rifacimento è particolarmente atteso e reclamato dai cittadini interessati. Altri contratti per lavori molto rilevanti, ai fini della tutela degli interessi generali della collettività, sono stati egualmente sottoscritti stamani davanti al Segretario: uno ha riguardato il programma di scavi archeologici finalizzati al completamento della strada Fondo Valle Isclero, collegante la Valle Caudina irpina e sannita con Terra di lavoro attraverso il territorio di Sant’Agata de’ Goti; un altro i lavori per la messa a norma del “Telesi@” di Telese Terme.