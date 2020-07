Maglione: "Operazione Zeus: plauso agli imprenditori" Il deputato: "Bene le forze dell'ordina, ma anche chi ha trovato il coraggio di denunciare"

Pasquale Maglione, deputato caudino del Movimento Cinque Stelle, plaude alle forze dell'ordine dopo l'operazione Zeus, ma anche agli imprenditori che hanno rifiutato le estorsioni e denunciato: "Le forze dell’ordine e gli imprenditori che hanno partecipato alle indagini nell’ambito dell’Operazione Zeus, meritano un plauso che non sia solo d’occasione. Se da un lato i carabinieri e la DDA hanno dimostrato, come sempre, una grande capacità di azione e di attaccamento ai valori dello Stato - valori che da sempre li contraddistinguono - dall'altro gli imprenditori hanno mostrato un senso di civiltà e di coraggio degno del riconoscimento di tutti noi, cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

Il mio auspicio è che la loro collaborazione alle indagini che hanno portato all’arresto di alcuni criminali operativi nella Valle Caudina, possa essere da esempio per tutte le persone che ancora oggi patiscono ricatti ed estorsioni, senza purtroppo trovare la forza per denunciare. Non è semplice ribellarsi alla violenza di chi fa leva sulle paure di onesti e operosi cittadini, ma bisogna infondere la cultura della collaborazione e la fiducia nelle istituzioni. Gli esiti dell’operazione Zeus ci ricordano che la Provincia di Benevento e la Valle Caudina non sono un’oasi felice, ma che la coesione tra cittadini e istituzioni è il più grande deterrente contro la diffusione della criminalità organizzata".