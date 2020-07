Sant'Agata: che fermento tra Regionali e Comunali Diplomazie attivissime per massimizzare il risultato della Razzano, e per le comunali...

C'è fermento a Sant'Agata de'Goti per il tour de force politico che riguarderà il paese saticulano in prima persona: le comunali, con Valentino che proverà a tornare in sella dopo la breve parentesi di Giovannina Piccoli, ma anche le regionali che vedono il paese protagonista vista la candidatura di Giovanna Razzano a sostegno di De Luca, in quota mastelliana.

L'occasione è ghiotta e in molti nel centro saticulano ne sono consapevoli: serve creare il massimo consenso possibile attorno alla Razzano, piazzare un consigliere regionale saticulano sarebbe una grande occasione e l'impresa è difficile ma non impossibile.

Di qui l'attivismo di molti per massimizzare il consenso: i rumors parlano di diversi protagonisti della politica saticulana impegnati proprio per questo scopo. Valentino si sa, è spettatore, interessato sì ma spettatore visto che la sua battaglia è proiettata sul comune, mentre i più raccontano di un attivissimo Alfonso Ciervo. L'ex sindaco è pronto a sostenere e far sostenere la Razzano, usando la sua diplomazia per convincere in molti, e in particolare grandi elettori santagatesi, a convergere sulla candidata. Ma anche Ciervo è impegnato nella partita delle comunali: dovrebbe correre con una sua lista opposta a Valentino e a Frogiero... una lista in cui potrebbe trovare un posto d'onore chi decide, in accordo agli approcci diplomatici di cui sopra, di sostenere la Razzano. L'obiettivo appunto è massimizzare il consenso, magari fino a prendere un voto in più del compagno di lista Gino Abbate: difficile, ma non impossibile.