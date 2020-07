Tajani a Sant'Agata de'Goti per inaugurare nuova sede di Fi Il vice di Berlusconi lunedì sera dovrebbe essere nel centro saticulano

Il vicepresidente del Partito Popolare Europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, sarà lunedì 27 luglio alle 19 a Sant'Agata de' Goti, salvo imprevisti, per inaugurare la sede locale del partito a Palazzo De Silva, in via generale Diaz.

Con Tajani, vice di Berlusconi nel partito azzurro, dovrebbero esserci l'eurodeputato e co-coordinatoe provinciale Martusciello, il coordinatore provinciale e candidato alle prossime elezioni regionali, Domenico Mauro, e il commissario cittadino Antonio Pascarella.