Mastella: "Martusciello? Squallido, ha grammatica da Suburra" Il sindaco all'eurodeputato che gli aveva augurato l'inferno: "Ha profilo umano e morale perfido"

"Non si replica alle affermazioni squallide che denotano un profilo umano e morale perfido ed una grammatica politica da Suburra”. Così Clemente Mastella in risposta a quanto dichiarato da Fulvio Martusciello. Negli ultimi giorni come noto lo scontro politico, con l'eurodeputato e coordinatore provinciale di Forza Italia Martusciello si è particolarmente acuito, tra continue accuse di incoerenza e note infuocate. Nell'ultima MArtusciello aveva accusato Mastella di essere un bugiardo, e meritevole di "andare all'inferno" in compagnia di diversi ex Udeur. Riferimenti considerati decisamente sgradevoli dal sindaco di Benevento.