Regionali. Potere al Popolo presenta i candidati sanniti Sabato presidio dinanzi l'ex Palazzo Inps di via Calandra a Benevento

La sezione sannita di Potere al Popolo ha organizzato un presidio davanti all’ingresso superiore del cantiere 'Palazzo ex-Inps' di via Calandra domani alle ore 18, “per manifestare il dissenso verso le politiche territoriali che portano alla speculazione edilizia a scapito delle comunità, senza che queste vengano mai interpellate”.

Contestualmente verranno presentate ufficialmente le candidature provinciali per le elezioni regionali di Potere Al Popolo: Marcello Giulianini , avvocato originario di Tocco Caudio e Ivana Ibelli , giovane studentessa di San Giorgio Del Sannio, “entrambi distintisi nella difesa dei diritti umani e civili.

Insieme a loro, Potere al Popolo denuncerà come l’abbandono e la desertificazione dei nostri territori passi anche dalle scelte scellerate degli amministratori locali”.