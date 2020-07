Mascherine, Valentino: la stretta di De Luca tutela la salute "La cautela va vissuta come amore verso se stessi e il prossimo"

“L’uso delle mascherine obbligatorio nei locali chiusi, come da ultima ordinanza del Presidente della Regione De Luca, al di là di ogni minaccia di chiusura di attività o sanzione e di ogni altra valutazione, vorrei - e auspico - che venga vissuta da tutti noi come un invito a continuare e a non abbassare la guardia per la tutela della nostra salute e dei nostri cari, soprattutto di coloro che già hanno problemi di salute".

Così il segretario provinciale del Pd sannita, Carmine Valentino che rincara la dose: "Sentiamo, io per primo, il peso di questo monito ma la cautela dobbiamo viverla come l'espressione più alta di uno straordinario amor proprio e amore verso il prossimo. Forse così, spinti da questi sentimenti, riusciremo ancora, con forza e pazienza, a resistere e persistere nei comportamenti che abbiamo tenuto in tutto questo lungo ed estenuante periodo in cui ci ha stravolto la quotidianità il Covid-19, ma che hanno dimostrato e confermato la grandezza e la serietà di tutte le nostre comunità”.