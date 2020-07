Covid19. "Mastella e De Luca giocano a fare gli sceriffi" Ciccopiedi (FI): speculano sulla paura con multe e chiusure locali

“In un momento drammatico come quello in cui viviamo, dove vi è una crisi economica come mai si è vista prima, assistiamo sconcertati alle mosse elettorali di De Luca e Mastella che per capitalizzare consenso evocano il rischio Covid giocando a fare gli sceriffi".

Così in una diretta Facebook, Leonardo Ciccopiedi, Responsabile Organizzativo di Forza Italia in Provincia di Benevento.

"È una gara a chi la spara più grossa! De Luca multa chi non usa la mascherina al chiuso con mille euro e Mastella rilancia con l’obbligo di mascherina anche all’aperto! De Luca minaccia provvedimenti contro la movida e Mastella chiude i locali. Insomma, non c’è limite al peggio, ci si accanisce contro le imprese e i cittadini, che con fatica tirano avanti cercando di alimentare una paura immotivata, solo perché scendono nei sondaggi. Siamo alle solite, l’incapacità di dare risposte concrete e la poca credibilità a fronte delle promesse fatte, devono esser compensate con l’emergenza Coronavirus. Chi ci crede più alle loro mirabolanti promesse?! Non certo i cittadini e neanche più gli amministratori locali, non i 5 o 6 portatori di voti a cui viene promessa e garantita la presidenza di CdA. E allora grida all’emergenza! A fronte della quale invece non si pone alcun reale rimedio”.