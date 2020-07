Martusciello: "Bilancio: Mastella ha giorni contati" L'europarlamentare: "Il sindaco si trascinerà in una lenta ma inesorabile agonia"

L'approvanzione del bilancio consuntivo di ieri a Palazzo Mosti e i numeri risicati con cui la maggioranza l'ha spuntata inducono l'europarlamentare e coordinatore provinciale di Forza Italia, Fulvio Martusciello a indirizzare al sindaco Mastella l'ennesima stilettata politica.

Secoondo Martusciello infatti quei numeri e quanto accaduto nella seduta di ieri, ovviamente dopo aver tributato con l'unanimità dei presesnti, 26, Oreste Vigorito con la cittadinanza onoraria, e dunque, con 10 consiglieri in meno in aula per il voto sul bilancio, rappresentano un inequivocabile segnale di debolezza del sindaco di Benevento: ""La consiliatura volge al termine. Il voto di ieri è la prova che Mastella sindaco ha i giorni contati e si trascinerà in una lenta ma inesorabile agonia"- dichiara Fulvio Martusciello cocoordinatore di Forza Italia a Benevento".