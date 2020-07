Benevento: arriva Azione di Calenda "Pronti a liberare le energie migliori"

Anche a Benevent oarriva Azione di Carlo Calenda: "Il progetto nazionale di Azione, il nuovo partito politico ideato dall’europarlamentare e già ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e dal parlamentare Matteo Richetti, ha finalmente preso forma anche a Benevento. Il comitato di Benevento città in Azione, che ha individuato nella figura di Guido Signoriello, il proprio coordinatore, è formato da giovani attivisti, un conglomerato di menti nuove, con diverse competenze e soprattutto europeisti convinti, pronti a far diventare la città un luogo di mobilitazione, di quell’Italia che lavora, studia e produce. “Siamo pronti a liberare le nostre energie migliori, affiancate da proposte concrete, auspicando un Velturno necessario nella classe politica, perché è solo con una classe dirigente competente, preparata e seria che la nostra città potrà affrontare nuove sfide” L’Italia, cosi come Benevento, può contare su molti punti di forza culturali, sociali ed economici e le energie nuove che metteremo a disposizione della città serviranno proprio a questo, ad indicare suggerimenti chiari, proposte costruttive e collaborative su temi come innovazione, internazionalizzazione, sostenibilità ed agricoltura, temi su cui nessuno ad ora ha preso una posizione chiara e risolutiva. “Favoriremo il ruolo propositivo dei cittadini coinvolgendoli nelle decisioni della vita amministrativa ricrearando quel rapporto fiduciario con le istituzioni, attraverso l’assoluta trasparenza dell’azione pubblica, la crescita culturale e il senso vero della cittadinanza”. Benevento è stanca degli scontri inconcludenti tra tifoserie e degli slogan privi di contenuti. Nessuna maledizione ci condanna a dover scegliere tra i disastri dei populisti e quelli dei sovranisti. Sconfiggere l’ignoranza e gestire la paura, governando il cambiamento, è qualcosa che si può fare. Dipende solo da noi. Non siamo condannati a scegliere il male minore. Benevento è più forte di chi la vuole debole! «Entrare in Azione è molto di più che iscriversi ad un partito: è decidere di fare la propria parte insieme, tirandoci su le maniche per affrontare e risolvere i problemi del Paese»".