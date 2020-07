Cittadinanza Vigorito. "Che sgarbo non invitare ex sindaci" Viespoli, D'Alessandro e Pepe contro Mastella: è mancata la narrazione comune

"Il conferimento della cittadinanza onoraria all’avvocato Oreste Vigorito non è stato adeguatamente valorizzato, perché non è emerso il forte valore simbolico. Il grande merito di Vigorito è stato di aver attraversato difficoltà e sconfitte, senza mai rinunciare all’ambizione di un obiettivo grande. Parafrasando Camus, verrebbe da dire che è stato tanto realista da chiedere l’impossibile, sino a realizzarlo, così riscattando, tutta intera, una storia lunga 90 anni e poco più".

Così tre ex sindaci di Benevento: Sandro D’Alessandro, Fausto Pepe e Pasquale Viespoli. "Ecco perché - proseguono in una nota congiunta -, riteniamo che il sindaco Mastella abbia compiuto un errore culturale e di stile istituzionale, non invitando alla cerimonia i sindaci (e non solo) del passato. È mancata la coralità e la profondità di una narrazione comune. Al di là delle persone, infatti, sindaci e amministratori, nel corso degli anni, in forme e modi diversi, hanno contribuito a mantenere aperta la porta del sogno. Anche mangiando la polvere su campi improbabili, mentre altri frequentavano più comode tribune vip".