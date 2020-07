Noi Campani: "Bene la Lonardo, Fi prona a Salvini" Chiusolo e Parisi: "Dov'era il partito quando Salvini contestava Mastella? Impossibile restare"

"Nessuno ha mai difeso Mastella da Salvini, in Forza Italia: impossibile restare". I vertici del sodalizio mastelliano Noi Campani, Molly Chiusolo e Domenico Parisi intervengono a difesa della scelta di Sandra Lonardo di uscire dal gruuppo azzurro al Senato: "La scelta della senatrice Lonardo è sicuramente una scelta travagliata e difficile, ma obbligata per gli attacchi continui della Lega nei confronti dell'on. Mastella e della nostra parte politica. Purtroppo da quando Salvini mesi fa ha iniziato a contestare Mastella nessuna voce si è levata da parte di Forza Italia a sua difesa e di quello che rappresenta per storia politica, tradizione, cultura e territorio.

Chiaramente è una scelta che sosteniamo perché siamo convinti che l'azione territoriale della senatrice Lonardo per il Sannio, la Campania ed il Mezzogiorno continuerà e sarà ancora più incisiva di prima attraverso una corretta interlocuzione con le forze politiche centrali che governano il Paese. Era impossibile continuare a militare in una coalizione a guida sovranista e populista. Non accettiamo lezioni morali da parte di chi il giorno dopo le elezioni politiche si è alleato con i Cinque Stelle, pur essendo risultato eletto con una coalizione di centrodestra. L'interesse del territorio amministrato viene prima delle scelte politiche e, soprattutto, delle poltrone".