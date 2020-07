Via dalla destra salviniana ma con il Pd no ad alleanza zoppa Mastella alla presentazione di Noi Campani: ridare centralità alle aree interne

Ridare centralità alle aree interne e assicurare lo sviluppo di servizi che potrebbero rendere il Sannio una sorta di “Florida italiana”, creando movimento e cntrastando lo spopolamento.

Clemente Mastella lancia il suo nuovo movimento Noi Campani alla presentazione ufficiale dei candidati al Consiglio regionale Luigi Abbate e Giovanna Razzano a sostegno del governatore uscente De Luca.

L'ex guardasigilli difende la contestatissima scelta: “Salvini con i Cinque Stelle e poi i Cinque Stelle con il Pd non hanno creato lo stesso clamore... noi invece siamo al centro delle polemiche eppure ormai da tempo dicevo che Forza Italia non è più la stessa e a sostenere Salvini... io davvero non ci sto. Rimaniamo gli stessi ma non possiamo diventare il cane da guardia di Salvini”.

E non manca di sottolineare il suo peso politico: “grazie ai miei sacrifici nel 2008 Berlusconi è diventato presidente del Consiglio mentre io fui mandato a casa in maniera ignomignosa” e poi la nascente alleanza con il Pd: “Deve esserci un atteggiamento unitario non può essere un'alleanza zoppa. Ho riferito ai dirigenti nazionali del Pd che sembravano contenti ma deve essere valida dovunque: a Napoli, a Sant'Agata ma anche nell'aula di Palazzo Mosti”.

Il sindaco dunque bacchetta i consiglieri comunali: “La volta scorsa da destra e sinistra sono usciti dall'aula, attenti non chiedo voti, ma la presenza sì. Se vogliono sfiduciarmi benissimo, sono pronto a tornare al voto e a chidere ai cittadini chi scelogono”.