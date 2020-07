De Pierro: "Valentino ci dica se il Pd è alleato con Mastella" Il capogruppo: "Cosa dobbiamo fare in aula? Uscire o garantire numero legale? Serve chiarezza"

E anche De Pierro, capogruppo del Pd in consiglio comunale, chiede chiarezza, con urgenza, ai vertici del partito, dopo le comunicazioni di Mastella: "Il sottoscritto, in qualità di capogruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento, preso atto delle questioni politiche poste pubblicamente, in data odierna, dal Sindaco di Benevento Clemente Mastella e relative all’alleanza avvenuta con il PD, a suo dire, a livello nazionale, regionale, in tanti comuni della Campania e nel comune di Sant’Agata Dei Goti, con il candidato sindaco Carmine Valentino che è anche segretario provinciale del Partito Democratico nel Sannio, ritiene necessario formulare pubblicamente una richiesta di chiarimento.

Chiedo al segretario cittadino, Giovanni De Lorenzo, e al segretario provinciale, Carmine Valentino, di voler comunicare, previa consultazione degli organismi regionali e nazionali, al gruppo consiliare del PD al Comune di Benevento, pubblicamente e chiaramente per iscritto come sempre fatto, quale condotta politica dovrà assumere con riferimento al delicato consiglio comunale previsto per la giornata di domani (sessione finanziaria – approvazione bilancio di previsione): i consiglieri del PD dovranno restare in aula per mantenere il numero legale o dovranno uscire dall’aula (come già accaduto nell’ultima seduta in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo, dando seguito alla linea politica portata avanti sino ad oggi, avendo votato sempre contro ogni provvedimento dell’amministrazione attiva, ivi compreso l’ultimo bilancio consuntivo)?

La ratio di tale richiesta pubblica si rende indispensabile poiché le sollecitazioni politiche che ciascun consigliere sta ricevendo in modo frenetico in queste ore, da diversi livelli dell’organigramma partitico, ingenerano grande confusione e necessitano pertanto dei doverosi ed inequivocabili chiarimenti ai fini di perseguire una univoca condotta politica, così come doverosamente compete ad un grande Partito come il nostro.

Certo che a tutti sarà gradita la trasparenza e la chiarezza e sicuro di ricevere una limpida indicazione scritta entro la mattina di domani, saluto cordialmente",