Iesce: "Aveva ragione De Luca. Dovevamo votare a luglio" "Alla luce dei dati covid il governatore aveva ragione"

Ricorda il suggerimento di De LUca di votare a fine liuglio per le regionali Antonio Iesce, rivendicandola come giusta alla luce dei dati covid sempre più alti e dell'inopportunità di votare a settembre. Questo il suo commento in merito: "Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, come ben tutti ricordano, aveva detto in tempi non sospetti che si doveva votare a fine luglio poiché - a settembre - ci poteva essere la seconda ondata covid... Una proposta che, secondo il mio umilissimo punto di vista, doveva essere presa in considerazione...”