Sant'Agata: Polemica in Forza Italia, si dimette Pascarella In polemica con la decisione di appoggiare Riccio

In polemica con la decisione di Forza Italia provinciale di appoggiare Riccio, e dunque un candidato sindaco già appoggiato da Cinque Stelle, Pci, l'ala Ciervo si è dimesso il coordinatore cittadino di Forza Italia Pascarella, minacciando di portare la questione anche a livelli più alti.

Ed effettivamente dai rumors pare che le stesse perplessità espresse da Pascarella siano state espresse anche a livello regionale nel partito azzurro.

Questa la nota di Pascarella: "Anticipatomi telefonicamente, dal Coordinatore Provinciale Nascenzio Iannace, il contenuto del comunicato del Provinciale di Forza Italia sulle elezioni Comunali a Sant’Agata de’ Goti, che prevede l’appoggio di Forza Italia a una civica pluricomposita con ex PD, 5 Stelle, Partito Comunisti Italiani, plurindipendenti, non è condivisibile, avendo il sottoscritto, unitamente ai suoi collaboratori in Forza Italia, optato per la formazione di una lista di Centrodestra guidata dall’ex Sindaco Avv. Antonio Frogiero, con il suo seguito e da rappresentanti di Forza Italia e Fratelli d’Italia. A questo punto, sconfessato sul piano locale dalla inopinata decisione del livello Provinciale, rassegno le mie dimissioni da Commissario Cittadino di Forza Italia di Sant’Agata de’ Goti, riservandomi di motivare approfonditamente, a ogni livello della Dirigenza Nazionale di Forza Italia, la causa e le motivazioni delle mie irrevocabili dimissioni”.