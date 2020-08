Pd: presentate le candidature di Mortaruolo e Pepe Ufficiale il tandem che nel Sannio correrà per le regionali

Presentate le candidature del Pd di Mortaruolo e Pepe a Benevento: “Nel pomeriggio di venerdì 21 agosto sono state ufficialmente presentate le candidature al consiglio regionale della Campania di Mino Mortaruolo e Antonella Pepe nella lista del Partito Democratico a sostegno del governatore Vincenzo De Luca.

Si tratta di due giovani, Mino Mortaruolo, consigliere regionale uscente, e Antonella Pepe, componente dell’assemblea nazionale del PD già segretaria regionale dei Giovani Democratici della Campania e amministratrice.

Con le candidature di Antonella Pepe e Mino Mortaruolo il PD Sannio ha messo in campo innovazione, rinnovamento generazionale e una forte rappresentanza del territorio e delle nostre aree interne, in sinergia con le straordinarie opportunità dettate dal Piano per il sud e il potenziamento della strategia nazionale delle aree interne.

Anche in questa tornata elettorale il PD si conferma come il perno non solo della coalizione a sostegno del Presidente De Luca ma anche della governabilità della Regione Campania.”