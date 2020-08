Iesce: "In bocca al lupo a tutti i candidati" "Fare amministratore grande fatica, ma anche un grandissimo onore"



Iesce, attivista politico vicino al presidente De Luca, esprime il suo in bocca al lupo a tutti i candidati: “Scaduto il termine per la presentazione delle liste sia per le regionali che comunali. Voglio rivolgere un grande in bocca al lupo ai miei amici che si sono candidati a sindaco e con loro le tante amiche e amici a consigliere. Poi un abbraccio e un in bocca al lupo alle mie amiche e amici che sono candidati al Consiglio Regionale della Campania. Fare l’amministratore è la ‘fatica’ più grande, ma anche l’onore più grande per un cittadino. Significa rappresentare tutti. Significa essere depositario dei sogni di una intera comunità.

Auguro, pertanto , a tutte e a tutti di vivere bene questi giorni di campagna elettorale, di concentrarsi sulle proprie proposte anziché sulle altrui accuse...e di ricordarsi sempre che è un grande privilegio vivere in una stagione di democrazia e partecipazione così bella. In bocca al lupo a tutti, ma proprio a tutti i candidati. Se poi vinceranno i miei amici è ancora meglio”