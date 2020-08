"Salvini parla di coerenza? Non sarà mai un leader" Mastella: "Bossi era un uomo politico con gli attributi, non lui". Lonardo: "Indossi mascherina"

“Salvini parla di coerenza? E’ incredibile, da quale pulpito viene la predica!!! Lui che da segretario di un partito di centrodestra si è alleato, pur di diventare ministro, con i Cinquestelle è un mistificatore che non può certo dispensare patenti di coerenza”.

Così Clemente Mastella, leader di Noi Campani e sindaco di Benevento risponde agli attacchi del leader della Lega oggi nel Sannio (LEGGI QUI ALTRO SERVIZIO).

“L’ho sempre considerato un modesto politico, non sarà mai un leader, anzi è leader dell’incoerenza, tantomeno uno statista”, aggiunge Mastella che poi rincara: “Così come sono certo che il cielo è azzurro, allo stesso modo sono più che certo che Salvini non sarà mai presidente del Consiglio in Italia e che la sua longevità politica, per incapacità, sarà molto più breve della mia”.

Infine il leader di Noi Campani rende omaggio “ad un leghista diverso, ad un uomo politico vero. Con Umberto Bossi ho avuto anche scontri aspri ma non è mai venuto meno il rispetto tra di noi. Bossi era un uomo politico con gli attributi...”.

Anche la senatrice Sandra Lonardo interviene dopo le parole dell'ex ministro dell'Interno: “Salvini chiede il rispetto delle regole e le viola costantemente. Basta riprendere le foto che circolano oggi sullo stesso suo profilo, in cui la stragrande maggioranza di quelli che avvicina e con i quali fa i selfie è senza protezione, in dispregio delle norme, del distanziamento e soprattutto dell’obbligo dell’utilizzo della mascherina, in una città dove si sta facendo di tutto per evitare che accadano, a differenza di quanto avvenuto in Lombardia, sua regione, drammi terribili e drammatici”.