De Pierro: "Pepe? Non è nessuno per giudicare me" "Se è lei a dire chi debba uscire o entrare dal Pd siamo messi male davvero"

Dura replica di Francesco De Pierro, capogruppo Pd ad Antonella Pepe: "L'intervento di Antonella Pepe lascia davvero basiti per il livore e l'astio che da esso promana; i toni sono davvero eccessivi persino per una sgomitante attivista di partito divorata dall'ambizione di ritagliarsi un posto al sole nel PD locale. Il suo protagonismo da zarina del medio calore, tuttavia, male si attaglia alla riflessione politica sulle future prospettive della città di Benevento, bensì alimenta solo la biada di cui si nutre il ceto politico ciarliero. Figurarsi, poi, se un partito serio può delegare ad Antonella Pepe il compito di stabilire chi possa restare o debba uscire dal PD. Siamo messi proprio male!! Anzi dico, colpevolmente male, poiché, se una candidata non eletta, e mai pervenuta negli organi dirigenti, può sentirsi investita di una tale sciagurata funzione, allora, la responsabilità è anche la mia, perché troppo è stato delegato nel PD locale, dove fino ad adesso pochi si sono davvero impegnati, e troppi hanno brillato per evanescenza ed assenza, salvo poi assumere le pensosi vesti di politologi in poltrona. Mi domando dov'era Antonella Pepe quando il sottoscritto, unitamente a tanti amici, alcuni dei quali molto autorevoli, profondeva energie indicibili per le primarie e le convenzioni di partito, per il tesseramento, per la guida del gruppo consiliare e per la stessa sopravvivenza del PD a Benevento, ricevendo attestati di stima dalla segreteria provinciale e cittadina. Dov'era ancora, la sig.ra Antonella Pepe, allorquando il sottoscritto trainava la lista del PD di Benevento, risultando il primo degli eletti di tutta la città? Forse la giovane amica poteva informarsi almeno sull'ultimo quinquennio di militanza politica di Francesco De Pierro, chiaramente non per mia vana gloria, ma avrebbe evitato un'imbarazzante brutta figura pubblica.

Il suo pensiero, appena accennato, è già troppo zeppo di errori per chi si propone di dettare la linea ad un partito, senza essere mai stata investita di un ruolo secondo le regole democratiche.

L'aver sostenuto il Presidente De Luca e la sua lista è per la Antonella Pepe un Tradimento della causa PD (forse è rimasta male per aver io ritenuto la sua candidatura non all'altezza del mio elettorato); la tesi della nostra giovane dirigente è al limite dell'imbarazzo intellettuale. Voglio sperare che l'eco di una così profonda riflessione non travalichi i confini provinciali, ci copriremmo di ridicolo !!

Infine, venendo al mio ruolo di capogruppo consiliare del PD, non permetto assolutamente alla Pepe di occuparsi strumentalmente di questioni la cui sovranità di decisione appartiene ai componenti del gruppo, i quali, tutti, nessuno escluso, hanno mai mosso un modesto dissenso, nemmeno velato, all'azione politica del sottoscritto. Per quanto mi consta, almeno sino ad oggi, neanche la segreteria cittadina, per non dilungarmi su quella provinciale, sempre molto solidale nei confronti della mia persona.

Per quanto concerne le prossime elezioni amministrative del 2021, consiglio ad Antonella Pepe di recuperare una sobrietà argomentativa che il suo scritto allo stato non contiene minimamente, altrimenti dimostra ulteriore insipienza politica; e sopratutto stia tranquilla sulle paventate ambiguità, io seguirò la linea che il Partito , a partire da quello regionale, delibererà di darsi dopo una franca discussione nelle competenti sedi decisionali, spero che questo sia il pensiero e la volontà leale di tutti. Diversamente, vedremo davvero quali saranno i dirigenti che percorreranno le vie civiche e quali invece, correranno sotto le insegne del PD".