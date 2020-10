Mastella: Caro Di Battista, vaffa... La risposta del sindaco di Benevento al grillino che aveva detto il M5S rischia la fine dell'Udeur

Non si fa attendere la risposta del sindaco di Benevento e fondatore dell’Udeur, Clemente Mastella, al grillino Alessandro Di Battista che aveva affermato “se il Movimento continua così diventa come l’Udeur”.

"Non conosce la storia mentre per la geografia ha girato il mondo a spese di qualche giornale amico producendo reportage noiosi e insignificanti - ha tuonato Mastella - Non essendo riuscito a realizzare la scalata al suo partito per incapacità politica, questa sorta di Robespierre all'Amatriciana chiama in causa me con una comparazione senza capo né coda politica. A lui replico allo stesso modo di come i grillini, egli compreso, si esercitavano con il famoso 'vaffa' e in quel 'vaffa' c'ero anche io. Oggi gli replico scegliendo lo stesso termine; 'Caro Di Battista, vaffa...' .