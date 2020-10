Revoca Giordano. Iannace "Con Mastella Sannio come Twin Peaks" "Di Maria è diventato di sinistra dopo essere stato eletto col centrodestra: nulla è come sembra"

"Vorremo dire che apprendiamo con sgomento della revoca di Margherita Giordano dal consiglio Asi di Benevento, ma purtroppo lo sgomento è qualcosa che presupporrebbe prima sorpresa e poi sdegno per l'azione posta in essere: non ci sorprende più nulla, resta però lo sdegno". Così Nascenzio Iannace, coordinatore provinciale di Forza Italia sulla revoca dell'ex sindaco di Forchia dal consiglio generale dell'area di sviluppo industriale per mano del presidente della Provincia Di Maria. "Benevento dal punto di vista politico è diventata una sorta di Twin Peaks, dove nulla è come sembra. E infatti dopo Mastella, che sembrava di centrodestra salvo poi diventare d'embleè di centrosinistra, che negli sketch con Lucci va bene, nella realtà insomma, ecco che pure Di Maria, presidente della provincia eletto coi voti del centrodestra cambia volto, diventando tutt'altro. Che dire: magari Lynch li noterà... Restando in una dimensione di serietà e coerenza, Forza Italia invece dà la sua solidarietà a Margherita Giordano, amministratore capace, politico serio, defenestrata proprio in virtù di queste qualità, evidentemente viste come difetti in un mondo alla rovescia come quello mastelliano".