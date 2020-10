Reale: "Covid? Ma quale esercito, Mastella amministri" L'esponente di Forza Italia: "Ora chiede l'esercito, due settimane fa invitava persone alle urne"

Antonio Reale, ex assessore e ora dirigente di Forza Italia interviene sulla richiesta dell'esercito da parte di Mastella, chiedendo un approccio diverso: "La stelletta da sceriffo ce l'ha già De Luca, inutile se l'appunti pure Mastella. La smetta il sindaco di Benevento di darsi al folklore più becero, invocando esercito e giocando ai soldatini: la città va protetta dal covid con serietà, non con il cabaret. Per quale ragione lo stesso che invoca l'esercito due settimane fa invitava tutti ad andare a votare, a più riprese, e anche in maniera piuttosto scorretta? Per quale ragione quando la seconda ondata dell'epidemia era già palese lo stesso che oggi invoca l'esercito organizzava un festival sul territorio, con spettacoli, palchi, piazze piene?

Suvvia, serve un po' di serietà: si tartassano i locali senza dire come si intende poi cercare di aiutare un comparto fondamentale, per una città che oggi ha anche un assessore regionale al turismo, o faremo il turismo coi locali tutti chiusi?

Non serve l'esercito, serve capacità amministrativa, lungimiranza, e soprattutto serietà".