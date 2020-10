Scuole, domani consiglio tematico."Basta mutismo politico" La consigliera del movimento cinque stelle Mollica: lo chiediamo da 2 anni, sia operazione verità

“Un'operazione verità per capire lo stato degli istituti scolastici cittadini, un chiarimento che sollecitiamo da due anni, insieme all'intera opposizione”.

Così la consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle Anna Maria Mollica in vista del consiglio comunale tematico sulle scuole in programma domani mattina.

E' convocata alle ore 9.30, infatti, la seduta con un unico ordine del giorno: “Comunicazioni misure adottate dall’Amministrazione per garantire la sicurezza delle scuole”.

Parla di “mutismo politico” Mollica, unica risposta alle sollecitazioni avanzate. “Un atteggiamento incomprensibile da parte dell'amministrazione Mastella, visto che il diritto alla partecipazione e all'informazione è prioritario, per noi consiglieri e per l'intera comunità. Già dall'insediamento l'amministrazione Mastella aveva ventilato l'idea di una commissione per valutare lo stato delle scuole ma non è mai stato realizzato. Poi – Mollica ricostruisce - hanno sprecato la possibilità di utilizzare un finanziamento di ben 350milioni di euro del Miur nel 2017, e dopo questa sua insipienza e incapacità di programmazione, nel 2018 abbiamo sollecitato il consiglio comunale straordinario. Insieme alla deputazione sannita del Movimento Cinque Stelle abbiamo anche consegnato un articolato dossier al Prefetto con gli esiti di alcune verifiche strutturali realizzate nelle scuole. Quello che, però, ci ha sempre preoccupato è che per cinque scuole è stato previsto l'abbattimento e la ricostruzione. Per alcune sembra si stia provvedendo a misure alternative, per le altre chiederemo al sindaco quali misure sono state adottate per la riqualificazione e la ricollocazione. Nel frattempo questi edifici continuano ad ospitare i minori, e si tratta di scuole importanti e con una numerosa popolazione scolastica per i quali è necessario un piano B”.

E poi conclude: “Domani chiederemo di visualizzare gli atti e che si dettagli la reale ricollocazione della popolazione scolastica in altre sedi più idonee e sicure. Il Covid ha reso ancor più difficile la situazione ma Benevento è una città ad alto rischio sismico quindi non possiamo abbassare la guardia”.