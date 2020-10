"Scuole in uso sono sicure, mai amministrazione così attiva" In consiglio comunale si è discusso dello stato degli istituti scolastici

Consiglio comunale riunito per far luce sullo stato strutturale delle scuole di Benevento. Assente, però, il sindaco Clemente Mastella.

Assenza criticata dai consiglieri del Movimento Cinque Stelle che con la minoranza hanno richiesto più volte un'assise dedicata all'argomento.

Ed è toccato all'assessore ai lavori pubblici, Mario Pasquariello illustrare lo stato dell'arte: “Mai nessuna amministrazione ha investito tanto in termini economici, di impegno e attenzione rispetto all'edilizia scolastica. L'amministrazione Mastella lo ha fatto e ora abbiamo lo screening completo dei nostri edifici scolastici, i progetti esecutivi depositati in Regione nel piano per l'edilizia scolastica potranno essere utili a chiunque si troverà ad affrontare l'argomento”.

E poi sgombra subito il campo dagli equivoci: “Nessuna scuola attualmente aperta è pericolosa. Alcune non rispondono all'attuale normativa che, negli anni, si è fatta molto più stringente ma le scuole in uso sono sicure”.

Pasquariello ha poi dettagliato i numeri che riguardano le verifiche e illustrato lo stato di progettazione in corso.

Poi una risposta piccata alle perplessità sollevate nei giorni scorsi dai consiglieri di minoranza: “Smettiamola di strumentalizzare questo argomento importante. Le scuole non cadono, basta far insorgere preoccupazioni e anche nei casi in cui le verifiche prevedono la totale ricostruzione ci sono casi in cui semplicemente costa meno ricostruire che adeguare”.

Immediata la risposta della consigliera dei cinque stelle Mollica che dopo aver ribadito “il pervicace silenzio nei confronti dei consiglieri comunali che hanno sollecitato questo consiglio dal 2018” e “stigmatizzato l'assenza del sindaco, gesto che è l'esatto contrario di una cortesia istituzionale” spiega “Nessuna strumentalizzazione è necessario conoscere quanto fatto per venire incontro alle preoccupazione della comunità, i dubbi restano”. Infine la proposta: “Chiediamo l'istituzione di una commissione di garanzia e controllo sull'argomento”.

La discussione si è arricchita degli interventi dei consiglieri Italo Di Dio, Marianna Farese, Francesco De Pierro. Poi la decisione di fornire una nuova relazione sullo stato dell'arte.

“Con i dirigenti e le famiglie abbiamo sempre avuto un'interlocuzione frequente – ribadito in chiusura l'assessore all'Istruzione Rossella Del Prete Problema – ma è necessario, in questo momento così delicato, tenere alta la guardia sulle misure di sicurezza anticovid”.