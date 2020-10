Tutela categorie fragili, accolto emendamento di Ricciardi Il perfezionamento della senatrice del Movimento Cinque Stelle riguarda il Decreto Agosto

"È stato accolto ed approvato un emendamento a mia prima firma al Decreto Agosto, che reca l'obiettivo di tutelare i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonchè i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita". Così in una nota la Senatrice Sabrina Ricciardi (M5S). " In particolare - prosegue -, la proposta emendativa prevede che per i suddetti soggetti, operanti nel pubblico e nel privato, fino al 15 ottobre il periodo di assenza dal servizio venga equiparato al ricovero ospedaliero. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, invece, la prestazione lavorativa dovrà essere di norma svolta in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. Purtroppo l'emergenza da Covid-19 non è terminata e abbiamo il dovere di salvaguardare soprattutto le categorie più fragili".