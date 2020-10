Priorità in Regione e bilancio Gesesa, Abbate a Palazzo Mosti Incontro tra il consigliere regionale e il sindaco Clemente Mastella

Le priorità di intervento attese dal territorio e per le quali è possibile rinsaldare un’utile collaborazione tra l’ente Comune e la Regione al centro dell'incontro, in programma questa mattina a Palazzo Mosti, tra il neo consigliere regionale, Luigi Abbate e il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

La visita cordiale è stata aggiornata ad un cronoprogramma di attività e sinergie da realizzare partendo dalle principali priorità, e da condividere con i vertici tecnici e amministrativi degli enti.

Il faccia a faccia è stata anche l’occasione per definire un bilancio delle attività svolte durante il periodo della presidenza Abbate, indicato proprio dal primo cittadino di Benevento al vertice del CdA della società partecipata Gesesa.

Il consigliere Abbate ha illustrato alcuni dei risultati raggiunti dall’azienda durante gli ultimi 4 anni, sia sul versante dell’efficientamento tecnico che della partecipazione dalla società alla vita del territorio.

“Dalla velocità di intervento – ha dichiarato Abbate – fino al monitoraggio delle risorse messe a disposizione della collettività, Gesesa ha garantito trasparenza e puntualità nell’informazione dedicata all’utenza. Nonostante i numerosi attacchi di cui è stata oggetto, l’azienda ha raggiunto un’importante solidità amministrativa ed economica. Rientrano nel quadro delle attività, implementate nel corso di questi anni, le attenzioni dedicate ai patrimoni artistici e monumentali dei comuni serviti, o le attività di sensibilizzazione ambientale dedicate alle nuove generazioni. L’azienda è una ricchezza per il territorio sannita, un patrimonio da salvaguardare e tutelare nell’interesse della collettività”.



Il sindaco Clemente Mastella, dal canto suo, ha ringraziato Abbate per il lavoro svolto presso l’azienda e dopo aver rivolto i più sinceri auguri per il nuovo impegno istituzionale di Abbate, si è soffermato proprio sul rinnovo del vertice aziendale: “In queste ore – ha dichiarato il primo cittadino – si susseguono voci ed indiscrezioni su possibili presidenti della società. Mi corre a tal proposito ribadire che le diverse ipotesi circolate sono tutte prive di fondamento, non essendo ad oggi questo un tema che impegna le attenzioni della mia amministrazione. Siamo impegnati a fronteggiare una crisi sanitaria dalle rilevanti ripercussioni e a questo tema, con il principale obiettivo di salvaguardare la salute dei cittadini, sono dedicate tutte le mie attenzioni”.