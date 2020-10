Moderati: "Mastella non mantiene impegni, rimettiamo deleghe" "Chi oggi è vicino a Mastella ieri gli era contro: noi non parliamo di poltrone, Mastella sì"

Dopo l'addio di Picucci e la risposta di Mastella arriva la nota dei Moderati: "“Il gruppo de “I Moderati” prende atto del venir meno delle condizioni di permanenza nella maggioranza a supporto del sindaco Clemente Mastella, dato il mancato rispetto di impegni presi con il gruppo consiliare, cosa già avvenuta in passato.

Chi parla di poltrone nei conclavi o chi è abitualmente solito farlo, è il Primo Cittadino, che si circonda di persone con cui decide promozioni ed epurazioni. Purtroppo le stesse persone che oggi imperano nell' entourage mastelliano sono quelle che fino a poco tempo fa erano assolutamente e dichiaratamente contrarie alla sua persona.

Mastella, nell'ottica di un rafforzamento elettorale, non ha lesinato incarichi a chi notoriamente negli scorsi mesi era a lui contrario, cosa che tra l'altro sta riproponendo in queste ore a proposito della casella vacante all'interno della giunta, proroga di un calciomercato che invece si è chiuso il 5 ottobre.

Alla luce dei fatti esposti, il gruppo consiliare de “I Moderati" valuterà la propria posizione consiliare a seconda di ciò che sarà discusso nell'esclusivo interesse della città."

Così “I Moderati”, gruppo consiliare del comune di Benevento composto da Antonio Puzio (capogruppo), Mimmo Franzese, Annalisa Tomaciello, e Angela Russo.