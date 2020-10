Mastella: "Assurdo: a Poste centrali non misurano temperatura" "Poste sono crocevia di umanità, ci sono anziani. Eppure hanno soldi per comprare termoscanner"

Poste senza termoscanner per misurare la temperatura, e limitare l'accesso a persone con febbre, potenziale segnale di coronavirus. Per questo motivo il sindaco di Benevento Clemente Mastella attacca: "Davvero incredibile . Mi hanno segnalato che gli uffici postali anche quello della “ posta centrale “ , sono privi di strumenti per misurare la temperatura . Ma come ? facciamo obbligo a tanti piccoli e medi operatori commerciali di attendere a questa modalità e le poste , che hanno soldi sufficienti per disporre di questa misura disattende ad un obbligo che prima di essere di legge e ‘ morale . Agli uffici delle poste vanno sopratutto anziani , categorie deboli , insomma e ‘ un crocevia di varia umanità . Pertanto ho fatto ordinanza di obbligo entro tre giorni per tutti gli uffici postali della città altrimenti saranno chiusi . Alla polizia locale saranno affidati i controlli".