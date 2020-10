Mastella offre assessorato a Sguera. "Grazie ma declino..." L'esponente di Patto Civico: non sussistono condizioni per avviare un percorso politico di svolta

“Voglio ringraziare il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, per avermi offerto la possibilità di ricoprire il ruolo da Assessore nella Giunta da lui guidata. La sua proposta, nonostante io faccia parte di un Gruppo di opposizione è, non solo un segnale di apertura verso le istanze da me rappresentate in questi anni, ma anche la testimonianza di una fiducia riposta nella mia persona - come professionista e come amministratore - seria, onesta e scrupolosa che, evidentemente, non può che lusingarmi. Ciò nonostante, e pur considerando importante l'attenzione a me riservata, devo declinare la proposta”.

Così il consigliere comunale Vincenzo Sguera (Patto Civico) ringrazia ma declina l'invito di Mastella a far parte della giunta comunale di Benevento.

“Non credo infatti che, allo stato, sussistano le condizioni per avviare un percorso politico di svolta – spiega poi Sguera -. Il momento di grande confusione che stiamo attraversando a Palazzo Mosti e l'esistenza di un programma amministrativo già consolidato, tracciato e delineato da altri - che non ha visto alcuna condivisione e partecipazione da parte mia - mi impediscono di fare scelte diverse da quelle finora praticate”.

Poi il consigliere comunale mette un punto fermo: “Non ho mai rincorso posizioni di potere: il mio impegno in politica è legato al desiderio di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini di Benevento. Sono un professionista che non vive di politica, ma che intende mettere a disposizione degli altri il proprio tempo, le proprie energie e competenze. Assieme ai componenti del Gruppo consiliare di Patto Civico ritengo doveroso continuare ad esercitare, convintamente, il ruolo di opposizione sempre con spirito costruttivo e propositivo, senza preconcetta ed improduttiva vis polemica. Continuerò a dare il mio contributo, dando voce a chi non ne ha, ascoltando tutti, accogliendo ed elaborando segnalazioni ed istanze nell'interesse della collettività. Per provare a dare un futuro migliore alla Città che amo”.