Lonardo: "Bene ordinanza per alunni immunodepressi" La senatrice: "Avevo inviato proposta in merito e molti punti sono stati accolti"

“Sono lieta di apprendere che il Ministero dell’Istruzione abbia emanato una Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi. Lo scorso 4 settembre, ho inviato, proprio in merito, una lettera aperta alla Ministra Azzolina; mi fa molto piacere leggere che molti di quei punti della mia proposta siano stati ripresi ed accolti. L’input di tale progetto scolastico di istruzione integrata, da me presentato, non è stato recepito nella sua interezza, perché, oltre alla necessità di andare incontro alle esigenze degli alunni portatori di fragilità di salute, nell’ordinanza non vengono tenuti da conto i genitori, che, rispetto alla malattia da Covid-19, possono essere esposti a maggior rischio rispetto ad altri. Mentre da un lato ringrazio la Ministra, dall’altro mi auguro che si possa estendere l’ordinanza anche a tutela dei genitori degli studenti con patologie gravi”. Lo dichiara la Sen. del Gruppo Misto, Sandra Lonardo.