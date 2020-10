Forza Italia, Siciliano: "Subito aiuti alle imprese" "La limitazione dell'orario di apertura di bar e ristoranti ennesimo colpo alla categoria"

"Subito aiuti economici alle imprese". E' l'appello del coordinatore reggente e vicario provinciale di Forza Italia Giovani Benevento, Raffaele Siciliano all'indomani delle nuove disposizioni per le attività commerciali: "Nei giorni scorsi solo l’annuncio e i timori di una nuova stretta su bar, pub, ristoranti, pizzerie e pubblici esercizi in generale hanno fatto perdere alle nostre imprese il 20 per cento del fatturato, circa un miliardo di euro in un solo mese. Percentuale che nei prossimi 30 giorni, per le attività costrette alla chiusura anticipata, salirà fino a toccare il 40 per cento. Le imprese stanno continuando ad applicare i protocolli anti-contagio, facendo così la propria parte, i luoghi di lavoro e le attività aperte al pubblico hanno dimostrato di non rappresentare focolai di diffusione del virus. Questo significa che le imprese stanno rispettando in modo rigoroso le disposizioni ed i protocolli che hanno contribuito a definire. La riduzione degli orari di alcune attività insieme ad altre restrizioni al tessuto economico producono un impatto negativo su vasti settori già in grave sofferenza, mentre non è certo il loro effetto di contenimento del virus considerando che quasi l’80 per cento dei contagi avviene in ambito familiare. Importante spingere sulle regole di comportamento personali e sociali, confidando in misure ispirate a equilibrio e senso di responsabilità, in modo che ciascuno faccia la propria parte. Gli imprenditori, ripeto, la stanno già facendo”.

Ed inoltre, l'esponente di Forza Italia commenta: “La tutela della salute dei cittadini viene prima di tutto, ma non è possibile penalizzare un settore che chiaramente non è stato e non è ancora oggi la causa dell’impennata dei contagi. La limitazione dell'orario di apertura di bar e ristoranti imposta dal Governo è l'ennesimo colpo ad una categoria di attività già fortemente provata dalla pandemia. Non possiamo ignorare le perdite di fatturato registrate in questi mesi – conclude Siciliano - occorrono forme di aiuto economico immediate per questi esercizi commerciali impegnati nella somministrazione di cibi e bevande, diversamente saranno costretti a chiudere ed a generare una perdita di posti di lavoro senza precedenti nella storia”.